«العواد» تعلق على إقرار التربية البدنية في مدارس البنات - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

علقت هيا العواد وكيل الشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم، على قرار الوزارة بتخصيص حصص للتربية البدنية في مدارس البنات، والذي صدر يوم يوم 17 شوال 1438هـ.

ووصفت العواد بأن القرار يوم تاريخي في مسيرة تعليم البنات، مضيفة: «سنعمل على تنفيذ القرار وفق ثوابتنا، ووفق ما فيه مصلحة بناتنا».