«العواد» تعلق على إقرار التربية البدنية في مدارس البنات - صحيفة صدى الالكترونية

«العواد» تعلق على إقرار التربية البدنية في مدارس البنات
علقت هيا العواد وكيل الشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم، على قرار الوزارة بتخصيص حصص للتربية البدنية في مدارس البنات، والذي صدر يوم يوم 17 شوال 1438هـ.
ووصفت العواد بأن القرار يوم تاريخي في مسيرة تعليم البنات، مضيفة: «سنعمل على تنفيذ القرار وفق ثوابتنا، ووفق ما فيه مصلحة بناتنا».
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11355 ] نشر منذ 3 ساعات
اهم شي وجود صاله مغطاه لممارسة الطالبات الرياضه
ابو عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 327 ] نشر منذ 1 ساعة
سوف يطبق قرار التربية البدنية في مدارس البنات حسب شريعتنا الإسلامية السمحة
مغرد[ عدد التعليقات: 532 ] نشر منذ 1 ساعة
رياضه عادى ما فيها شى اذكر اول ما فتحوا مدارس للبنات قالوا عيب تدرس الان يتسا بقون عليها اذكر اول ما طلع الدش قالوا حرام الان يتسا بقون عليه اذمر اول ما طلع جوال ابو كيمرا قالوا ممنوع الان كل واحد على اثنين وثلا ثه كل شى يصير عادى بعد فتره
مغرد[ عدد التعليقات: 532 ] نشر منذ 1 ساعة
بس والله حلوه يا حصه يا نوره يا هيفا نا ولى يمكن تضرب مع حصه وتجيب هدف