حريق غابات ضخم قرب الحدود الفرنسية الإسبانية - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

اندلع في منطقة بولو في جنوب فرنسا، قرب الحدود الإسبانية حريق غابات ضخم التهم في غضون ساعات أكثر من 150 هكتارا من المساحات الخضراء، كما أفادت فرق الإطفاء.

وقالت فرق الاطفاء إن النيران اندلعت قرابة الساعة 16,00 ت غ في المنطقة الواقعة في مقاطعة البيرينيه الشرقية، وفي غضون ساعة واحدة التهمت ثمانية هكتارات قبل أن تتسارع وتيرة انتشار الحريق لتبلغ بعيد الساعة 18,00 ت غ مساحة الغابات التي التهمتها النيران أكثر من 130 هكتارا.

وأضافت فرق الإطفاء أن سرعة انتشار النيران تراجعت بعد ذلك، وبلغ إجمالي المساحات الخضراء المحترقة أكثر بقليل من 150 هكتارا في الساعة 21,00 ت غ، ودفع الحريق بالسلطات في المنطقة إلى إغلاق الطريق رقم دي900 بين بولو ولوبيرتوس قرب الحدود مع إسبانيا، وكذلك الطريق السريع ايه9 بين بيربينيان سود والحدود الإسبانية.