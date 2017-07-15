انتشال جثمان الغريق الثاني من مستنقع مياه بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

انتشلت فرق الدفاع المدني بالرياض، أمس الجمعة، جثمان الغريق الثاني من الشخصين اللذين لقيا مصرعهما غرقاً في مستنقع مياه شرق العاصمة.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمشاركة الجهات الأمنية والحرس الوطني سارعت إلى التوجه نحو الموقع منذ ورود بلاغ بغرق شخصين الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أنها تمكنت من انتشال أحد الشخصين في بدايات البحث عنهما قبل أن تتمكن من انتشال جثمان الغريق الثاني أمس.