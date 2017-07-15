انتشال جثمان الغريق الثاني من مستنقع مياه بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

انتشال جثمان الغريق الثاني من مستنقع مياه بالرياض
انتشلت فرق الدفاع المدني بالرياض، أمس الجمعة، جثمان الغريق الثاني من الشخصين اللذين لقيا مصرعهما غرقاً في مستنقع مياه شرق العاصمة.
وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمشاركة الجهات الأمنية والحرس الوطني سارعت إلى التوجه نحو الموقع منذ ورود بلاغ بغرق شخصين الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أنها تمكنت من انتشال أحد الشخصين في بدايات البحث عنهما قبل أن تتمكن من انتشال جثمان الغريق الثاني أمس.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29561 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يرحمه ويحسن عزاء اهله ,, آمين ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11355 ] نشر منذ 5 ساعات
بصراحه استغرب وجود مستنقع مياه بالرياض
اين الامانه والبلديه والمسؤلين عن مدينة الرياض ؟ هل يعقل لا يعلمون عن وجود هذا المستنقع وعن سبب وجوده ولم يعمل له تصريف او حتى ردم مثلا لتخلص منه
هؤلاء المتوفين كيف نزلوا في المستنقع مع علمهما انها مياه غذره ولماذا ينزلون ؟