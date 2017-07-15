وزير الخارجية اليمني يلتقي سفراء الدول العربية في الهند - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، أمس الجمعة، في العاصمة نيودلهي سفراء الدول العربية المعتمدين لدى الهند.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن المخلافي تناول خلال اللقاء الأوضاع التي تعيشها بلاده حالياً جراء الحرب التي أشعلها الانقلابيون، إضافة إلى استعراض نتائج لقائه مع وزيرة الخارجية الهندية سومشا سوراج ووزيري الدولة في الهند والنتائج التي تحققت، مثنيًا على الموقف الهندي الداعم للشرعية والحريص على العلاقة الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين.