خبير مناخي: موجة شديدة الحرارة تشهدها بعض المناطق خلال الأيام المقبلة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

قال المختص في شؤون الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن المملكة ستشهد موجة شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة بداية من الأحد القادم، بالتزامن مع قدوم فترة «جمرة القيظ» والتي تبدأ فيها التمور بالتلون والنضج مع اشتداد الحرارة.

وأضاف الحصيني، أن الطقس يتميز في فترة «جمرة القيظ» بارتفاع درجة الحرارة والسموم، وكذلك درجة الرطوبة الجوية على السواحل الشرقية والغربية، موضحا أن مناطق الجنوب الغربية وتحديدا فيفا وأبها والنماص والباحة وخميس مشيط والطائف سترتفع فيها درجات الحرارة خلال تلك الفترة لتتراوح بين 28 إلى 33 درجة مئوية.

وأوضح أن ليل المملكة سيستمر في الزيادة مقارنة بالنهار خلال تلك الفترة وحتى نهاية شهر أغسطس المقبل بمعدل دقيقة واحدة وعشر ثوان بشكل يومي، متوقعاً أن تستمر الأجواء الحارة المتقلبة على مناطق المملكة حتى نهاية فصل الصيف لهذا العام، وفقا لصحيفة الحياة.