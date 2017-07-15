الرئيس اليمني يشيد بجهود التحالف العربي في دعم بلاده - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس الجمعة، السفير الأمريكي الأسبق نائب رئيس معهد الخليج العربي في واشنطن السفير ستيفين سيتش، وايريك بيلوفيسكي الزائر من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أنه جرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات والأوضاع التي تعيشها اليمن.

وأشاد الرئيس هادي بدور وجهود دول التحالف العربي في دعم اليمن وصولاً لاستعادة الدولة ومحاربة الإرهاب وبأشكاله وأوجهه المختلفة وإحلال الأمن والاستقرار لبناء الدولة الاتحادية الحديثة التي يتطلع إليها أبناء الشعب اليمني، مجددًا تمسكه بخيارات السلام وفقًا والمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفي المقدمة القرار رقم 2216 .