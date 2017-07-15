رجل يٌطالب جاره بعدم إزعاجه بتأوهاته خلال العلاقة الزوجية - صحيفة صدى الالكترونية

رجل يٌطالب جاره بعدم إزعاجه بتأوهاته خلال العلاقة الزوجية
في واقعة غير أعتيادية نشر أحد سكان بناية سكنية في العاصمة الألمانية رسالة مفتوحة على موقع “إنستغرام” مطالباً جاريه، خاصة جارته، عدم إزعاجه من جديد ، حيث عبر عن أعتراضه على تأوه جيرانه بسبب ممارسة الجنس.
وقال في رسالته ملتمساً:” نفرح كلنا جميعا بتمتعكم أثناء ممارسة العلاقة الجنسية. لكن بصورة خاصة نتأمل أن تفعلوا ذلك في أماكن مغلقة نوافذها أو في القبو أو ببساطة في مكان آخر. تأوهاتك المتناغمة، لا تجعلني أنام. وأنا أنام في الحالات الطبيعية بين الساعتين 0 – 7 صباحا. لكنك كنت ليلة البارحة مع الأسف مستمرة في العلاقة الجنسية لغاية الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ومن اليوم في الساعة السادسة صباحا بدأتي بممارسته من جديد ” .
وحصلت الرسالة على موقع ” إنستغرام ” على كثير من الردود والمشاركات. وأعرب بعض المعلقين عن تفهمهم لموقف كاتب الرسالة، فيما قال آخرون إنهم مروا بتجارب مماثلة وإنهم سوف يكتبون رسائل مشابهة لجيرانهم.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11355 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
طيب ممكن تنتقل الى غرفه بعيده عن غرفة جارتك او تضع قطن في اذنيك
لكن هل فعلا ازعجوك او حركو شهيتك للجنس
سعد الغامدي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكرا نورة الشهري …………………
صداوي[ عدد التعليقات: 1133 ] نشر منذ 1 ساعة
وش قصتك انتي يانوره م…………………… من كذا .
الفراغ والعنوسه مشكله 😉
برق[ عدد التعليقات: 10183 ] نشر منذ 43 دقيقة
…………………بس ماعليه مقبوله
نصيحتي للجميع تعار…. في كل وقت وحين ترى ماقافيكم الا الدود واللحود
لاتضيعون الفرصه علاكم ، وين ماتلقاها القطها وانتي يالانثى اذا لقطك زوجك
كوني مطاوعه له ولا تعصينه
اشبعي منه وخليه يشبع ، وصيحو وارفعو اصواتكم والا مايعجبه من جيرانكم
يحط في اذانيه قطن
نهار السلام[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 25 دقيقة
صح قدر ماتشاء . . وتاوه حتى الثماله . . وطارح ماطارحك الغرام
فانت لم تتزوج لاحترام مشاعر زوجات الاخرين
هي الغيره لدى البعض ، وهو الحسد لدى اخرون ، وهناك غيرك يشاطرونك الاحتراف نفسه ، ، عليك بالعافيه ، ،
روزا[ عدد التعليقات: 1277 ] نشر منذ 6 دقائق
ياخي
ليه ماتاخذ لك شقه به عوازل صوت
بدون هالفضايح