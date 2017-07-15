رجل يٌطالب جاره بعدم إزعاجه بتأوهاته خلال العلاقة الزوجية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

في واقعة غير أعتيادية نشر أحد سكان بناية سكنية في العاصمة الألمانية رسالة مفتوحة على موقع “إنستغرام” مطالباً جاريه، خاصة جارته، عدم إزعاجه من جديد ، حيث عبر عن أعتراضه على تأوه جيرانه بسبب ممارسة الجنس.

وقال في رسالته ملتمساً:” نفرح كلنا جميعا بتمتعكم أثناء ممارسة العلاقة الجنسية. لكن بصورة خاصة نتأمل أن تفعلوا ذلك في أماكن مغلقة نوافذها أو في القبو أو ببساطة في مكان آخر. تأوهاتك المتناغمة، لا تجعلني أنام. وأنا أنام في الحالات الطبيعية بين الساعتين 0 – 7 صباحا. لكنك كنت ليلة البارحة مع الأسف مستمرة في العلاقة الجنسية لغاية الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ومن اليوم في الساعة السادسة صباحا بدأتي بممارسته من جديد ” .

وحصلت الرسالة على موقع ” إنستغرام ” على كثير من الردود والمشاركات. وأعرب بعض المعلقين عن تفهمهم لموقف كاتب الرسالة، فيما قال آخرون إنهم مروا بتجارب مماثلة وإنهم سوف يكتبون رسائل مشابهة لجيرانهم.