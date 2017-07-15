ضبط 24 مخالفا لنظامي العمل والإقامة في الجوف - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

ضبطت قوة الضبط الميداني بشرطة منطقة الجوف، 24 مخالفا لنظامي العمل والإقامة خلال حملة تفتيش ضمن الحملة الوطنية لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم شرطة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، أن قوة الضبط الميداني نظمت بمشاركة إدارة التحريات والبحث الجنائي، وقوة المهمات والواجبات الخاصة بالإضافة لمفتشي مكتب العمل مساء أمس الجمعة، حملة تفتيش ضمن الحملة الوطنية لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، شملت هجرة عذفاء، ومركز خوعاء، والمناطق المجاورة وانتهت الحملة بضبط 24 مخالف لنظامي العمل والإقامة.

وأكد النومس، أن شرطة منطقة الجوف، تهيب بالمواطنين والمقيمين بعدم إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة العمل والاقامة وأمن الحدود، لخطورة ذلك وانعكاساته السلبية على الأمن والمجتمع وفرض العقوبات على المخالف أوالمشغل أو المتستر.