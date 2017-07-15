افتتاح بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة «لندن 2017» - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

انطلقت أمس الجمعة، في العاصمة البريطانية لندن، بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة «لندن 2017».

وأعرب رئيس الوفد السعودي المهندس عبدالرحمن العثمان عن سعادته بمشاركة أبطال المملكة في هذا المحفل العالمي الكبير متفائلًا بتحقيق نتائج إيجابية كما هي عادة أبطالنا في كل حدث رياضي.

وسيفتتح مشاركة المملكة البطل الأولمبي هاني النخلي، مشوار البطولة في مسابقة دفع الجلة «إعاقة شلل دماغي» يوم الأحد القادم، يليه اللاعب نور الصناع مساء يوم الإثنين في سباق 400 م «إعاقة حركيّة».