نصائح لكسر غرور الرجل وتكبره - صحيفة صدى الالكترونية

نصائح لكسر غرور الرجل وتكبره
غالباً ما تتعرفين الى رجال يتمتعون بغرور شديد أو مستوى من الكبرياء العالي، ما يشكل مشكلة حقيقية بالنسبة لك في كيفية التواصل معهم أو الرغبة في توطيد العلاقة العاطفية معهم.
من هنا، عليك اعتماد أسلوب معين في كيفية التعاطي مع هذا النوع من الرجال بغية تمكنك من التحكم بمسار العلاقة وضمان عدم كونك الحلقة الأضعف في العلاقة.
وبالتالي عليك أن تتحلي بثقة عالية بالنفس، قريبة بعض الشيء من الانانية والغرور، بغية تشكيل تحدي جميل لهذا الرجل المتكبر، فيرغب بالتعرف اليك بشكل اضافي، خصوصاً ان الغموض أكثر ما يجذب الرجل في العلاقة العاطفية والرغبة في دخول التحديات.
ما يعني أنه ينصح بضرورة تحليك بقوة الشخصية والارادة الصلبة وشيء من العناد، بحيث من الافضل، في بداية العلاقة اقله، عدم الانكسار أمام الشريك والقبول بكل ما يقوله لك أو يطلبه منه، ما يشعل المشاعر بينكما بشكل اضافي.
اضافة الى ذلك، من المهم جداً تحكيم عقلك وذكاءك في كيفية تعاطيك مع هذا النوع من الرجال، بمعنى أنه بدل اعتماد أسلوب القوة والدخول في جدالات لا جدوى منها، ستؤدي في نهاية المطاف الى نفور الحبيب منك، اللجوء الى اسلوب الدبلوماسية الذكية، من خلال الوصول الى مبتغاك من خلال الدلال ومعرفة كيفية التواصل مع الشريك ومحاورته واقناعه، من خلال الاسلوب المثالي والتوقيت والمكان المناسبين لذلك.
ولا تنسي أن تظهري للشريك كل جوانب شخصيتك، خصوصاً قدرتك في التأقلم مع كل الظروف المحيطة بك والانخراط ضمن اي محيط بشكل سريع وسهل واتقانك فن التواصل مع كل الشخصيات، فتكونين في مناسبة معينة الفتاة المرحة والعفوية والجميلة وفي مناسبات اخرى، تلك الجدية القادرة على تحمل المسؤولية والعمل تحت الضغط والتوتر والتفوق في كل ما تقوم به.
فلعل أكثر ما يعجب الرجل هو المرأة الناجحة والسعيدة في حياتها.
والأهم أن تتذكري أن الرجل الذي ترغبين في خوض المشقات في سبيله والحصول على قلبه، عليه أن يستحق هذا المجهود منك ويعمل بدوره بجهد لكسب قلبك ووقتك وطاقتك.
روزا[ عدد التعليقات: 1289 ] نشر منذ 2 ساعتين
الرجل يبا تربيه مثل الورع الصغير
والحرمه الناجحه هي اللي تعرف تربيه على ماتبا
هذا الموضوع ببساطه
alfahd42[ عدد التعليقات: 8077 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه يا عوينه اللي بياخذ الا اذا اقوى منك بيكسر راسك
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8397 ] نشر منذ 1 ساعة
انا اللي اعرف كيف اكسررهه 👌🌝
ماعندنا رجال متكبرين اللي كذا يبي لهم تربية وكسر عين 🌚
روزا[ عدد التعليقات: 1289 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه
ليه يالفهد
ترى الحرمه الضعيفه حتى الرجل مايباها
alfahd42[ عدد التعليقات: 8077 ] نشر منذ 1 ساعة
الحرمه ضعيفه قويه ماتهم الرجل اهم شي يحبها وتحبه بيشيل عيوبها وبتشيل عيوبه اذا تصافت القلوب كل منهم بكمل الثاني
alfahd42[ عدد التعليقات: 8077 ] نشر منذ 1 ساعة
اذا قوية بيهجدها واذا ضعيفه بيقويها
روزا[ عدد التعليقات: 1289 ] نشر منذ 1 ساعة
شف يالفهد
انت ناقصتك خبره واااجد
لذلك لاتكلمت رويزا خلك فقط منصت وتعلم
alfahd42[ عدد التعليقات: 8077 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13416 ] نشر منذ 1 ساعة
👌👍😆
alfahd42[ عدد التعليقات: 8077 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 8077 ] نشر منذ 1 ساعة
موافقتها على
alfahd42[ عدد التعليقات: 8077 ] نشر منذ 1 ساعة
علي
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13416 ] نشر منذ 56 دقيقة
لا والله يالفهد قصدي الخبر 😍