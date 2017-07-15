نصائح لكسر غرور الرجل وتكبره - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

غالباً ما تتعرفين الى رجال يتمتعون بغرور شديد أو مستوى من الكبرياء العالي، ما يشكل مشكلة حقيقية بالنسبة لك في كيفية التواصل معهم أو الرغبة في توطيد العلاقة العاطفية معهم.

من هنا، عليك اعتماد أسلوب معين في كيفية التعاطي مع هذا النوع من الرجال بغية تمكنك من التحكم بمسار العلاقة وضمان عدم كونك الحلقة الأضعف في العلاقة.

وبالتالي عليك أن تتحلي بثقة عالية بالنفس، قريبة بعض الشيء من الانانية والغرور، بغية تشكيل تحدي جميل لهذا الرجل المتكبر، فيرغب بالتعرف اليك بشكل اضافي، خصوصاً ان الغموض أكثر ما يجذب الرجل في العلاقة العاطفية والرغبة في دخول التحديات.

ما يعني أنه ينصح بضرورة تحليك بقوة الشخصية والارادة الصلبة وشيء من العناد، بحيث من الافضل، في بداية العلاقة اقله، عدم الانكسار أمام الشريك والقبول بكل ما يقوله لك أو يطلبه منه، ما يشعل المشاعر بينكما بشكل اضافي.

اضافة الى ذلك، من المهم جداً تحكيم عقلك وذكاءك في كيفية تعاطيك مع هذا النوع من الرجال، بمعنى أنه بدل اعتماد أسلوب القوة والدخول في جدالات لا جدوى منها، ستؤدي في نهاية المطاف الى نفور الحبيب منك، اللجوء الى اسلوب الدبلوماسية الذكية، من خلال الوصول الى مبتغاك من خلال الدلال ومعرفة كيفية التواصل مع الشريك ومحاورته واقناعه، من خلال الاسلوب المثالي والتوقيت والمكان المناسبين لذلك.

ولا تنسي أن تظهري للشريك كل جوانب شخصيتك، خصوصاً قدرتك في التأقلم مع كل الظروف المحيطة بك والانخراط ضمن اي محيط بشكل سريع وسهل واتقانك فن التواصل مع كل الشخصيات، فتكونين في مناسبة معينة الفتاة المرحة والعفوية والجميلة وفي مناسبات اخرى، تلك الجدية القادرة على تحمل المسؤولية والعمل تحت الضغط والتوتر والتفوق في كل ما تقوم به.

فلعل أكثر ما يعجب الرجل هو المرأة الناجحة والسعيدة في حياتها.

والأهم أن تتذكري أن الرجل الذي ترغبين في خوض المشقات في سبيله والحصول على قلبه، عليه أن يستحق هذا المجهود منك ويعمل بدوره بجهد لكسب قلبك ووقتك وطاقتك.