خلطة الاسبرين للتخلص من حب الشباب في ليلة واحدة - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

حرصاً على التألق دائماً وفي جميع المناسبات بإطلالة مكتملة، لا بدّ أن تتعرفي الى الخلطة التي تخلصك من حبّ الشباب في ليلة واحدة، إكتشفي مكوناتها وكيفية تطبيقها لتبقي دائماً متألقة بإطلالة مثالية.

فوائد ومكونات الخلطة

4 حبات من الأسبرين: يزيل الأسبرين خلايا الجلد الميت، وبسبب خصائصة المضادة للإلتهاب يعمل بأسلوب مثالي على التخلص سريعاً من مظهر حبّ الشباب.

مياه فاترة: تضاف المياه الفاترة الى حبات الأسبرين لتصبح لزجة وتتحول الى خلطة متماسكة.

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طريقة تطبيق الخلطة

إطحني 4 حبات من الأسبرين لتصبح بودرة وأضيفي اليها المياه الفاترة لتحصلي على تركيبة متماسكة .

طبّقي المزيج مباشرة على مكان الحبة قبل النوم واتركيه حتى الصباح. تخلّصي منه بالمياه وستلاحظين تقلّص حجمها وإختفاء احمرارها بين ليلة وضحاها.

يُذكر أن هذه الخلطة لا تكتفي فقط بعلاج حبّ الشباب والتخلص من مظهرها بسرعة فائقة، إنما تعمل أيضاً على تبييض البشرة والتخلّص من جلها الميت كما وتعد مثالية لمحاربة علامات الشيخوخة المبكرة.