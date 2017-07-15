النوم بشعرك المبلل يُسبب اضرار كثيره تجنبيها - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تفضل بعض النساء الاستحمام في المساء أو قبل الخلود إلى النوم، للاسترخاء ولإراحة العضلات. وقد أثبتت بعض الدراسات أن الاستحمام ليلا لمدة 8 أيام متتالية يساعد على التخفيف من القلق والتوتر، كما أنه وسيلة ناجعة لبدء يوم جديد بانتعاش وحيوية.

وتقوم بعض النساء بالنوم بالشعر المبلل من دون تجفيفه، غير مكترثة بالأضرار الصحية التي قد تسببها هذه العادة السيئة، خصوصا في فصل الشتاء. وينصح الخبراء النساء بعدم النوم بشعر رطب، لاسيما إذا كانت الغرفة غير دافئة، فهن بذلك يعرضن أجسامهن للفيروسات.

من بين المشاكل الصحية التي تسببها عادة النوم بشعر مبلل ما يلي:

التسبب في الصداع: غالبا ما تشعرين في صباح اليوم التالي بصداع رهيب إذا نمت وشعرك مبتل. السبب في هذه الحالة هو أن رطوبة شعرك تسببت بخفض الحرارة في محيط رأسك بشكل لافت، ما ينجم عنه هذه الآلام، والتي تشبه إلى حد ما الشعور الذي ينتابك عند تناول البوظة أو مشروب شديد البرودة بسرعة.

نمو الفطريات: عندما تنامين بشعر مبلول، تتسلل الرطوبة خلال الليل إلى وسادتك، ما يخلق بيئة حاضنة كليا للجراثيم والبكتيريا للتكاثر فيها. وبما أنك تنامين على الوسادة نفسها كل ليلة، فإنك بذلك تعرّضين نفسك جديا للمرض من خلال التقاط عدوى بكتيرية منها.

تقصف نهايات الشعر: قد يكون ذلك هو أقل المخاوف الناتجة عن النوم بالشعر المبتل ولكن عند وضع الشعر المبتل على الوسادة يؤدي لاحتكاك الشعر بالوسادة ويلتف حول الرأس، مما يؤدي إلى تلف وتكسير نهايات الشعر لأن الشعر الرطب من السهل تكسيره.