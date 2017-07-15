النوم بشعرك المبلل يُسبب اضرار كثيره تجنبيها - صحيفة صدى الالكترونية

النوم بشعرك المبلل يُسبب اضرار كثيره تجنبيها
تفضل بعض النساء الاستحمام في المساء أو قبل الخلود إلى النوم، للاسترخاء ولإراحة العضلات. وقد أثبتت بعض الدراسات أن الاستحمام ليلا لمدة 8 أيام متتالية يساعد على التخفيف من القلق والتوتر، كما أنه وسيلة ناجعة لبدء يوم جديد بانتعاش وحيوية.
وتقوم بعض النساء بالنوم بالشعر المبلل من دون تجفيفه، غير مكترثة بالأضرار الصحية التي قد تسببها هذه العادة السيئة، خصوصا في فصل الشتاء. وينصح الخبراء النساء بعدم النوم بشعر رطب، لاسيما إذا كانت الغرفة غير دافئة، فهن بذلك يعرضن أجسامهن للفيروسات.
من بين المشاكل الصحية التي تسببها عادة النوم بشعر مبلل ما يلي:
التسبب في الصداع: غالبا ما تشعرين في صباح اليوم التالي بصداع رهيب إذا نمت وشعرك مبتل. السبب في هذه الحالة هو أن رطوبة شعرك تسببت بخفض الحرارة في محيط رأسك بشكل لافت، ما ينجم عنه هذه الآلام، والتي تشبه إلى حد ما الشعور الذي ينتابك عند تناول البوظة أو مشروب شديد البرودة بسرعة.
نمو الفطريات: عندما تنامين بشعر مبلول، تتسلل الرطوبة خلال الليل إلى وسادتك، ما يخلق بيئة حاضنة كليا للجراثيم والبكتيريا للتكاثر فيها. وبما أنك تنامين على الوسادة نفسها كل ليلة، فإنك بذلك تعرّضين نفسك جديا للمرض من خلال التقاط عدوى بكتيرية منها.
تقصف نهايات الشعر: قد يكون ذلك هو أقل المخاوف الناتجة عن النوم بالشعر المبتل ولكن عند وضع الشعر المبتل على الوسادة يؤدي لاحتكاك الشعر بالوسادة ويلتف حول الرأس، مما يؤدي إلى تلف وتكسير نهايات الشعر لأن الشعر الرطب من السهل تكسيره.
روزا[ عدد التعليقات: 1289 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش طب التقصف يابنات افيدونا
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2905 ] نشر منذ 2 ساعتين
كثير بيعانو منه ومن التساقط بعد😊شوفي الفيتامينات عندك اكيد مصفره😂😊مثل فيتامين د عندي والكالسيوم مدحدرين😂😂😊
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8397 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا انام وشعري رطب 🌝 اغلب الاوقات يعني .
ومتقصف اطرافه ..لذلك لازم اني احدده بين كل فتره وفترهه 🌚
وكمان الصداع صح 🙊👌 ..
لكن اقوم واخذ حبتين وانتهى الموضوع 🌚🌝
alfahd42[ عدد التعليقات: 8077 ] نشر منذ 1 ساعة
اسالو الدكتورة امل
واعتقد ان الفيتامينات اهم شي في هذا الموضوع
اسف على المداخله بس حبيت افيد ولو بقليل
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13416 ] نشر منذ 1 ساعة
لا عن نفسي لازم اجففه عارفه بالأضرار ذي من زمان 😆
روزا لا تستخدمين الاستشوار كثير ترى يمكن هو سبب التقصف وحاولي تقصين ع الأقل اطراف شعرك كل 6 شهور وترى يمدحون زيت الصبار وزيت جوز الهند جداً رائعه للشعر واذا استخدمتيها حاولي تكثري في الاطراف عشان تظبط ان شاء الله 😅
روزا[ عدد التعليقات: 1289 ] نشر منذ 1 ساعة
يمال الجنه يادانه
ان شالله غير لارحت السوق
ابا اقش هالزيوت واجربهن