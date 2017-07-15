حيلة بسيطة تدفعينه بها للقول: " أنت المرأة التي أبحث عنها " - صحيفة صدى الالكترونية

حيلة بسيطة تدفعينه بها للقول: ” أنت المرأة التي أبحث عنها “
صدقي مقولة قدرتك على الحصول على اي شريك تريدنه، فهي أكثر من صحيحة خصوصاً ان الأمر يتطلب شيئاً من الحيل والذكاء والعمل اضافة الى عامل الاعجاب المتبادل والجاذبية المشتركة.
فالرجل يعشق المرأة التي تتمتع بثقة عالية بالنفس ما يعكس جاذبية رائعة ومميزة اضافة الى سحر لا يمكنه مقاومته، من دون أن ننسى ميله الى الوقوع في حب المرأة الذكية والتي تتمتع بثقافة عالية والقادرة على حلّ كل المشاكل والتواصل مع الاخرين بسرعة وسهولة والانخراط ضمن اي محيط بحنكة شديدة ولافتة.
الى ذلك، فإن الرجل لا يمكنه مقاومة المرأة العفوية التي تتمتع بحس فكاهة عالي وقدرة على اضحاك الاخرين ونقل الطاقة الايجابية اينما حلت بعيدا عن السلبية أو النكد أو التذمر، ما يجعله يقع في غرام هذه المرأة بقوة ومن دون اي قدرة على النظر الى أي انسانة أخرى، فيشعر بالامان والراحة لتواجده مع هذه الشريكة التي سيختارها حبيبة قلبه الى الابد من دون أي شك.
الى ذلك، فإن الرجل يهوى المرأة التي تشعره بالثقة معها فيشاركها مشاكله وهمومه، الى درجة يعتبر بأنها هي الشريكة المثالية التي بحث عنها طيلة حياته، وهذا دليل عافية على نجاح العلاقة العاطفية وتطورها.
من دون أن ننسى، ضرورة الابتعاد عن الغرور أو الانانية التي تسبب نفور الشريك منك، خصوصاً ان الرجل لا يمكنه تحمل المرأة المتكبرة، ويبحث دائماً عن تلك التي تتمتع بنخوة شديدة والمحبوبة في وسطها والتي تتمتع بشبكة علاقات اجتماعية واسعة.
اعلمي دائماً أنك قادرة على تغيير مجرى العلاقة العاطفية مع الحبيب، ليس من خلال محاولة تقليد امرأة أخرى، بل بتحكيم ذكائك وأنوثتك وجاذبيتك، ما يشكل عاملاً لا يمكن لاي رجل مقاومته.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17356 ] نشر منذ 4 ساعات
بروح اتغدى
وارد لكم🤗🤗🤗
روزا[ عدد التعليقات: 1289 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله الله
كلهن عندي
ابددددن ماينقصني شين
alfahd42[ عدد التعليقات: 8077 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه تستاهلين اكثر
برق[ عدد التعليقات: 10187 ] نشر منذ 1 ساعة
🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
كيف نتأكد ياروزا ان كلهن عندتس 🙂🙂
لازم نسوي لتس اخبارات هنا على شان نظمن انتس ماتكذبين علانا
alfahd42[ عدد التعليقات: 8077 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه ارحب يابرق
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13416 ] نشر منذ 40 دقيقة
الحمد لله إنسانه إيجابيه متفائله اضحك 24 ساعه هههه ترى الحياه حلوه 😆😍
شيء طبيعي طيب ترى المرأه المنفسه محد يبيها 😆