حيلة بسيطة تدفعينه بها للقول: " أنت المرأة التي أبحث عنها " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

صدقي مقولة قدرتك على الحصول على اي شريك تريدنه، فهي أكثر من صحيحة خصوصاً ان الأمر يتطلب شيئاً من الحيل والذكاء والعمل اضافة الى عامل الاعجاب المتبادل والجاذبية المشتركة.

فالرجل يعشق المرأة التي تتمتع بثقة عالية بالنفس ما يعكس جاذبية رائعة ومميزة اضافة الى سحر لا يمكنه مقاومته، من دون أن ننسى ميله الى الوقوع في حب المرأة الذكية والتي تتمتع بثقافة عالية والقادرة على حلّ كل المشاكل والتواصل مع الاخرين بسرعة وسهولة والانخراط ضمن اي محيط بحنكة شديدة ولافتة.

الى ذلك، فإن الرجل لا يمكنه مقاومة المرأة العفوية التي تتمتع بحس فكاهة عالي وقدرة على اضحاك الاخرين ونقل الطاقة الايجابية اينما حلت بعيدا عن السلبية أو النكد أو التذمر، ما يجعله يقع في غرام هذه المرأة بقوة ومن دون اي قدرة على النظر الى أي انسانة أخرى، فيشعر بالامان والراحة لتواجده مع هذه الشريكة التي سيختارها حبيبة قلبه الى الابد من دون أي شك.

الى ذلك، فإن الرجل يهوى المرأة التي تشعره بالثقة معها فيشاركها مشاكله وهمومه، الى درجة يعتبر بأنها هي الشريكة المثالية التي بحث عنها طيلة حياته، وهذا دليل عافية على نجاح العلاقة العاطفية وتطورها.

من دون أن ننسى، ضرورة الابتعاد عن الغرور أو الانانية التي تسبب نفور الشريك منك، خصوصاً ان الرجل لا يمكنه تحمل المرأة المتكبرة، ويبحث دائماً عن تلك التي تتمتع بنخوة شديدة والمحبوبة في وسطها والتي تتمتع بشبكة علاقات اجتماعية واسعة.

اعلمي دائماً أنك قادرة على تغيير مجرى العلاقة العاطفية مع الحبيب، ليس من خلال محاولة تقليد امرأة أخرى، بل بتحكيم ذكائك وأنوثتك وجاذبيتك، ما يشكل عاملاً لا يمكن لاي رجل مقاومته.