مقتل 3 إرهابيين من داعش بينهم قيادي في انفجار بالعراق - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

قال الضابط العراقي النقيب حامد العبيدي، إن 3 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بينهم قيادي، قتلوا مساء أمس الجمعة، بانفجار سيارة كانت تقلهم شرقي محافظة صلاح الدين.

وأوضح العبيدي، أن ” 3 من عناصر داعش بينهم المسؤول الأمني لمناطق شمالي ديالى قتلوا بانفجار عبوة ناسفة كانوا ينقلونها معهم بسيارة بناحية مطيبيجة شرقي محافظة صلاح الدين “، مضيفا أن المنطقة المحصورة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين ينشط فيها مسلحو تنظيم داعش وتحتاج إلى عملية عسكرية واسعة للقضاء على المسلحين.

ولفت إلى أن ” المشكلة في مناطق شرقي محافظة صلاح الدين هي عدم وجود قوات كافية تتولى مهمة الانتشار فيها “.