بالصور.. أودي تطلق TT Lighting Style Edition بشكل حصري في اليابان - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

اليابان ليست بلداً غريبا على تلقي النماذج والنسخ الخاصة والحصرية المحدودة من شركات صناعة السيارات الفاخرة وآخرهم كانت أودي مع موديل TT 1.8 TT Lighting Style Edition. وكما يشير اسم السيارة، فهي لا تأتي بمحركات الديزل أو البنزين 2.0 لتر المتاحة، بل تأتي بمحرك 1.8 لتر بمساعدة شاحن توربيني وتقدم 177حصان و 250 نيوتن متر من عزم الدوران، كما تأتي مع نظام الدفع بالعجلات الأمامية.

وتحمل السيارة باقة S line الخارجية الحصرية التي تشمل صادمين جديدين، المشتت الخلفي باللون الرمادي بلاتينيوم والشبك الأمامي الأسود مع المصابيح الأمامية LED والعجلات الألومنيوم قياس 18 بوصة. وسيكون العملاء قادرين على الاختيار بين ألوان خارجية الأبيض جراسيا اللامع، الأسود ميتوس اللامع، الأحمر تانجو اللامع، الأزرق سكوبا المعدني والاصفر فيجاس.

وتبدا الأسعار المحلية في اليابان للسيارة TT Lighting Style Edition من 5 مليون و29 ألف ين ياباني بما يعادل 46.242 دولار.