فورد تستدعي 5.914 سيارة إيدج وفيوجن ولينكولن MKZ - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أصدرت فورد استدعاء سلامة جديد في أمريكا الشمالية لوحدات معينة من موديلات ايدج، فيوجن، ولينكولن MKZ. وسيؤثر استدعاء علي السيارات التي تعمل بواسطة محرك البنزين 2.0 لتر والمجهزة بناقل الحركة 6F35 والخلل يرتبط بعدم لحام محولات عزم الدوران بشكل كاف بما قد يؤدي لفصل محولات العزم ، مما يؤدي إلى فقدان القوة المحركة دون سابق إنذار للسائق.

وإذا حدث ذلك، فإن نظام التوجيه المعزز آليا، وقوة المكابح، والوظائف الكهربائية في المركبات ستستمر في العمل عدا خاصية الركن التي ستتعطل, والنماذج التي تأثرت بالاستدعاء هي ايدج التي صنعت في مصنع أوكفيل وهيرموسيلو من 25 أبريل – 20 يونيو، عام 2017، ومن 4 مايو – 15 يونيو، عام 2017، على التوالي، أما لينكولن MKZs التي صنعت في هيرموسيلو فالموديلات المعيبة تأتي ما بين 4 مايو و19 يونيو 2017.

وقالت فورد أنها ليست على علم بأي حوادث أو إصابات مرتبطة بهذه المشكلة وسيقوم وكلاءها باستبدال محولات عزم الدوران لجميع المركبات البالغ عددها 5914 في أمريكا الشمالية، بما في ذلك 5183 في الولايات المتحدة، و687 في كندا و 12 في المكسيك.