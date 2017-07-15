بالفيديو.. استكشف التكنولوجيا المميزة وراء موديل فيراري 812 Superfast - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تكنولوجيا السيارات تتطور بسرعة كبيرة بحيث ان السيارات الفائقة التي قدمت من بضع سنوات تتفوق عليها حالياً السيارات الهاتشباك الساخنة والسيارات الهجين الخارقة تنافس من قبل موديلات أقل من ماكلارين، بورش وفيراري.

وقدمت لنا فيراري فيديو يظهر لمحة عن محرك 812 Superfast الجديدة ، والمجموعة المختارة من المقاطع تتناول ديناميكية السيارة ، والديناميكا الهوائية وبطبيعة الحال المحرك 6.5 لتر V12 بقوة 789 حصانا في 8500 دورة في الدقيقة و 718 نيوتن متر من عزم الدوران عند 7000 دورة في الدقيقة، وهو ما يكفي لإرسال 812 Superfast إلى 100 كلم / ساعة في 2.9 ثانية وسرعة قصوى 340 كم / ساعة.

وتختلف السيارة 812 Superfast عن الموديلات السابقة لاستخدامها التوجيه الكهربائي والدفع الخلفي وهذا يجعل السيارة أكثر مرونة من سيارات GT بمحرك V12 التي جاءت قبل ذلك مع ضمان أيضا أن تكون أكثر استقرارا في السرعات العالية.

ولم تعلن فيراري عن توقيت لفة السيارة علي حلبة فيورانو ، ولكن أيا كان، فهي على الأرجح أبطأ 2 ثانية من لافيراري الأقوي.

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