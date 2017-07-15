بالصور.. أستون مارتن تكشف النقاب عن Valkyrie المطورة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشفت شركة أستون مارتن عن نسخة شبه الإنتاج من موديل Valkyrie والتي وصفت بأنها أكثر النسخ المتطورة من السيارة التي قدمت في الصيف الماضي، والنموذج المحدث يأتي بفتحات جديدة في الجسم بين المقاعد الأمامية وأقواس العجلات الأمامية وهذا التغيير يقدم مكاسب كبيرة في القوة السفلية الأمامية لذلك فقد أدرجت في تصميم السيارة.

كما تم تجهيز السيارة مع المصابيح الأمامية المحدثة خفيفة الوزن التي تستوحى من الفورمولا 1 وكما توضح الشركة، فعناصر الاضاءة المنخفضة والعالية ترتبط بإطار الألمنيوم الذي يمكنهم من أن يكونوا بين 30-40 في المئة أخف وزنا. وفلسفة التصميم خفيف الوزن تتواجد في أكثر من جزء بالسيارة كما شعر المصممون أن شعار الجناح التقليدي للشركة يمكن أن يكون ثقيلا جدا، ونتيجة لذلك، فإن استخدموا نظام شعار ألومنيوم محفور ومعالج بمواد كيميائية.

ووفقا لمصمم أستون مارتن مايلز نورنبرجر، فقد قال “أود أن أقول أننا أنجزنا حوالي 95 في المئة من التصميم الخارجي ومعظم ما تراه هو في الواقع هيكل السيارة، والمناطق المتبقية من هيكل السيارة لا تزال تخضع لتطوير وتغيير كما نواصل استكشاف وسيلة لايجاد المزيد من القوة السفلية “.

وعلاوة على ذلك فهيكل السيارة الجديد، يحتوي مقصورة صغيرة تتسع لبالغين فقط تذكرنا بسيارات الفورمولا 1 ولومانز وسيجد السائقون أيضا اثنين من الشاشات تكشف لقطات حية من اثنين من الكاميرات الخلفية التي تقع في جانبي السيارة. ورفضت استون مارتن الكشف عن المواصفات الفنية ولكن أحدث الشائعات تشير إلى أن السيارة سيكون لها محرك 6.5 لتر V12 ومحرك كهربائي بقوة 1130 حصان .