شقيق الشهيد الجندي «حمدي» يكشف آخر ما قاله لأمه قبل استشهاده - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت شقيق الشهيد الجندي عبدالله عبده حمدي، عن أخر ما قاله الشهيد لأمه عندما طلبت منه أن يتزوج ويدخل الفرح والسرور على قلبها.

وقال شقيق الشهيد إن والدته طلبت من أخيه الشهيد أن يتزوج فأجابها بأنه سيتزوج في الجنة، وطلب منها ألا تحزن وألا تبكي إذا تلقت خبر استشهاده.

وأعربت أسرة الشهيد الجندي عبدالله عبده حمدي، عن فخرهم واعتزازهم بابنهم الذي استشهد مدافعا عن الدين والمليك والوطن في مواجهات مع الميليشيات الحوثية على الحد الجنوبي في منطقة نجران.

وأدى جموع المصلين يتقدمهم عدد من القيادات المدنية والعسكرية صلاة الجنازة على جثمان الشهيد، أمس الجمعة، بعد صلاة العصر، في جامع قرية الجيانية بمحافظة الطوال بمنطقة جازان، ثم ووري جثمانه الثرى في مقبرة القرية.