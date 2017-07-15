بالصور.. مجموعة سيارات ماكلارين تعرض في متحف في لاهاي - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

هل تريد أن ترى عرض لسيارات ماكلارين القديمة والجديدة ؟ يمكن أن تتوجهوا إلى ووكينج لمحاولة تسجيل جولة في مركز ماكلارين للتقنية، حيث تعرض الشركة مجموعة من أروع الإبداعات لديها ، أو يمكن أن تقوم بزيارة متحف لومان في هولندا، حيث يتم تنظيم معرض لسيارات ماكلارين وفريق السباقات على مدار فصل الصيف.

ويقع المعرض الجديد في لاهاي، وجلب متحف لومان معا 16 نسخة ماكلارين ، وتتراوح ما بين نسخ كلاسيكية من 1971 حتى نسخ جديد من 2016 وبما بينهم العديد من سيارات السباقات والسيارات العادية من تاريخ الشركة. ويتضمن العرض نسخ خاصة مثل P1 GTR و 675LT سبايدر و12 C 50th Anniversary Edition. كما يمكننا أن نرى أيضا 650S Can-Am Edition ، 570GT الجديدة، F1 GTR بمواصفات لومان و Can-Am السباقية بشاسيه عاري و7 نسخ سباقية فائزة بالجائزة الكبري للفورميلا 1.