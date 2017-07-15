 بالفيديو.. امرأة تسرق حقيبة بموس مُخبأ في فمها - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. امرأة تسرق حقيبة بموس مُخبأ في فمها

بالفيديو.. امرأة تسرق حقيبة بموس مُخبأ في فمها
نورة الشهري(صدى):

تداول رواد و مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لامرأة تسرق حقيبة سيدة بموس حاد خبأته في فمها.

وفقا لمقطع الفيديو الذي التقط بأحد المحال التي لم يذكر موقعها، أقحمت اللصة نفسها بجانب سيدة ثم وضعت يدها على فمها مخرجة الشفرة الحادة ثم قطعت بها حقيبة السيدة وأعادتها إلى فمها مرة ثانية وأخيرا استولت على ما بالحقيبة وظهرت تخبأه في ملابسها بعد انصراف المرأة.

لصة خطيرة تستعمل شفرة الحلاقة !!

Posted by ‎اسكندرية أحلي بلد في الدنيا‎ on Wednesday, July 12, 2017


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