بالصور.. لبؤة تتبنى نمرا صغيرا وترضعه بدلاً من قتله - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

رصدت مجموعة من الصور لحظات من الحب النادر حيث أظهر رعاية لبؤة لنمر صغير بتنزانيا.

ومع انه من المعروف أن اللبؤات تقتل عادة صغار النمور لأنها من منافسيها على الطعام لكن الأم قررت حماية صغير النمر البالغ من العمر أسبوعين وإطعامه رغم أنها لديها ثلاثة أشبال.

يرجع اهتمام أمهات النمور بأشبال غيرها إلى زيادة هرمون الحب ” الأوكسيتوسين ” لديها لذلك يكن أكثر إقبالا على الاهتمام بصغار الآخرين.