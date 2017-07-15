 شاب يقتل عائلته في بدر - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 15

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. شاب يقتل عائلته في بدر

شاب يقتل عائلته في بدر

شاب يقتل عائلته في بدر
طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر، عن مقتل عائلة كاملة على يد أحد أفرادها، في مركز القاحة بمحافظة بدر في منطقة المدينة المنورة، مساء أمس الجمعة.
وأوضحت المصادر أن شاب قام بالاعتداء على عددٍ من أفراد أسرته متسببا في وفاة والدته و3 آخرين، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية سارعت إلى الانتقال لموقع الحادث عقب ورود بلاغ حول الجريمة.


الوسوم:, , ,

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 29552 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ 1 ساعة

ربنا يرحمهم وان شاء الله يقبضون علي القاتل

[ عدد التعليقات: 684 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحول ولا قوة الا بالله
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم ارحم المتوفين واغفر لهم
اللهم احسن عزاء ذويهم واجبر مصابهم والهمهم الصبر

[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 37 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ،
نسأل الله الرحمه لهم ، اكيد انه مصاب بمرض نفسي او انه متعمد إذا كان عاقل ومتعمد فهو يستحق الموت.

[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 26 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا بالله .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *