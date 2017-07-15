شاب يقتل عائلته في بدر - صحيفة صدى الالكترونية

شاب يقتل عائلته في بدر
كشفت مصادر، عن مقتل عائلة كاملة على يد أحد أفرادها، في مركز القاحة بمحافظة بدر في منطقة المدينة المنورة، مساء أمس الجمعة.
وأوضحت المصادر أن شاب قام بالاعتداء على عددٍ من أفراد أسرته متسببا في وفاة والدته و3 آخرين، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية سارعت إلى الانتقال لموقع الحادث عقب ورود بلاغ حول الجريمة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29552 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ 1 ساعة
ربنا يرحمهم وان شاء الله يقبضون علي القاتل
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 684 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم ارحم المتوفين واغفر لهم
اللهم احسن عزاء ذويهم واجبر مصابهم والهمهم الصبر
M-512[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 37 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ،
نسأل الله الرحمه لهم ، اكيد انه مصاب بمرض نفسي او انه متعمد إذا كان عاقل ومتعمد فهو يستحق الموت.
سعيد[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 26 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله .