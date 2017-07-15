شاب يقتل عائلته في بدر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر، عن مقتل عائلة كاملة على يد أحد أفرادها، في مركز القاحة بمحافظة بدر في منطقة المدينة المنورة، مساء أمس الجمعة.

وأوضحت المصادر أن شاب قام بالاعتداء على عددٍ من أفراد أسرته متسببا في وفاة والدته و3 آخرين، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية سارعت إلى الانتقال لموقع الحادث عقب ورود بلاغ حول الجريمة.