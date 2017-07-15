الإعلان عن تفاصيل الدفعة السادسة من «سكني» اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

الإعلان عن تفاصيل الدفعة السادسة من «سكني» اليوم
تعلن وزارة الإسكان، اليوم السبت، تخصيص وتسليم دفعة جديدة من المنتجات السكنية والتمويلية، ضمن حملة «سكني».
وتعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدفعة السادسة من حملة «سكني»، وعددها أكثر من 27 ألف منتج سكني وتمويلي، بحضور المشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال، والمشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29552 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياهلا بسكنانا ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 684 ] نشر منذ 47 دقيقة
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