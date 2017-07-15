 الإعلان عن تفاصيل الدفعة السادسة من «سكني» اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 15

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الإعلان عن تفاصيل الدفعة السادسة من «سكني» اليوم

الإعلان عن تفاصيل الدفعة السادسة من «سكني» اليوم

الإعلان عن تفاصيل الدفعة السادسة من «سكني» اليوم
نايف السالم(صدى):

تعلن وزارة الإسكان، اليوم السبت، تخصيص وتسليم دفعة جديدة من المنتجات السكنية والتمويلية، ضمن حملة «سكني».
وتعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدفعة السادسة من حملة «سكني»، وعددها أكثر من 27 ألف منتج سكني وتمويلي، بحضور المشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال، والمشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي.


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 29552 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياهلا بسكنانا ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *