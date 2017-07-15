هلاك 3 إرهابيين بمداهمة أمنية بسيهات في القطيف - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ترددت أنباء عن مصرع 3 ارهابيين مساء اليوم إثر تبادل اطلاق النار مع رجال الأمن في مدينة سيهات بمحافظة القطيف .

وقالت مصادر موثوقة ان من بين الإرهابيين الذين لقو مصرعهم المطلوب جعفر المبيريك .

ومن المتوقع ان تعلن وزارة الداخلية خلال الساعات القادمة تفاصيل الواقعة .