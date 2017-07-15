هلاك 3 إرهابيين بمداهمة أمنية بسيهات في القطيف - صحيفة صدى الالكترونية

هلاك 3 إرهابيين بمداهمة أمنية بسيهات في القطيف
ترددت أنباء عن مصرع 3 ارهابيين مساء اليوم إثر تبادل اطلاق النار مع رجال الأمن في مدينة سيهات بمحافظة القطيف .
وقالت مصادر موثوقة ان من بين الإرهابيين الذين لقو مصرعهم المطلوب جعفر المبيريك .
ومن المتوقع ان تعلن وزارة الداخلية خلال الساعات القادمة تفاصيل الواقعة .
صايد الطرايد[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 3 ساعات
الله لا يبارك في الوجه عقبال البقيه اللهم اهلك اذناب ايران
احمد سالم[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم انتقم منهم واجعلهم لمن خلفهم عبرة واية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29552 ] نشر منذ 2 ساعتين
الى جهنم وبئس المصير ,,
M-512[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ، نسأل الله حسن الخاتمه.
ليش الناس ذي تقتل ويين عقولها! اقصد الأرهابيين ، لو انهم صدق شجعان ذهبوا مع المسلمين في فلسطين وجاهدوا ضد اليهود الكفره الفجار ألي كل يوم يقتلون المسلمين بغير ذنب.
سعيد[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 22 دقيقة
هؤلاء هم الإرهابيون حقا . وهؤلاء لا أدري ماذا يظنون انفسهم . نسأل الله أن يهلكهم وأن يجعلهم عبرة لمن خلفهم من الخونة .
اللهم أدم علينا الأمن و الأمان .