 هلاك 3 إرهابيين بمداهمة أمنية بسيهات في القطيف - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 15

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. هلاك 3 إرهابيين بمداهمة أمنية بسيهات في القطيف

هلاك 3 إرهابيين بمداهمة أمنية بسيهات في القطيف

هلاك 3 إرهابيين بمداهمة أمنية بسيهات في القطيف
نايف السالم(صدى):

ترددت أنباء عن مصرع 3 ارهابيين مساء اليوم إثر تبادل اطلاق النار مع رجال الأمن في مدينة سيهات بمحافظة القطيف .

وقالت مصادر موثوقة ان من بين الإرهابيين الذين لقو مصرعهم المطلوب جعفر المبيريك .

ومن المتوقع ان تعلن وزارة الداخلية خلال الساعات القادمة تفاصيل الواقعة .


الوسوم:, , ,

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 3 ساعات

الله لا يبارك في الوجه عقبال البقيه اللهم اهلك اذناب ايران

[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم انتقم منهم واجعلهم لمن خلفهم عبرة واية.

[ عدد التعليقات: 29552 ] نشر منذ 2 ساعتين

الى جهنم وبئس المصير ,,

[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ، نسأل الله حسن الخاتمه.
ليش الناس ذي تقتل ويين عقولها! اقصد الأرهابيين ، لو انهم صدق شجعان ذهبوا مع المسلمين في فلسطين وجاهدوا ضد اليهود الكفره الفجار ألي كل يوم يقتلون المسلمين بغير ذنب.

[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 22 دقيقة

هؤلاء هم الإرهابيون حقا . وهؤلاء لا أدري ماذا يظنون انفسهم . نسأل الله أن يهلكهم وأن يجعلهم عبرة لمن خلفهم من الخونة .
اللهم أدم علينا الأمن و الأمان .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *