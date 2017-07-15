المحكمة الرياضية ترفض استئناف الاتحاد - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

تلقى النادي اليوم قرار محكمة الكاس الرياضية بخصوص قضيتي الاستئناف المقدمة من نادي الاتحاد ضد قرار لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم والاستئناف المقدم من اللاعب جيمس ترويسي على النحو التالي:

1-رفض استئناف نادي الاتحاد ضد لجنة فض المنازعات وتثبيت عقوبة المنع من التسجيل لفترتين.

2-قبول جزئي لاستئناف اللاعب جيمس ترويسي حيث طلب اللاعب مبلغ ثلاثة ملايين يورو وقررت هيئة التحكيم تعويضه بمبلغ 1.9 مليون يورو.

ويوضح مجلس الإدارة بأنه على الرغم من أن الحكم الصادر كان متوقعا من جانب فريق المحاماة المكلف إلا أن الإدارة فضلت مواصلة الدفاع عن حقوق النادي, ولن تتوانى عن القيام بدورها في السعي لحفظ حقوق النادي في القضايا الأخرى.

ويؤكد المجلس بأن الثقة كاملة في كافة اللاعبين بالفريق والأجهزة الفنية والإدارية للتغلب على تبعات هذا القرار بإذن الله تعالى ثم بالوقفة المعتادة والمتوقعة من الجماهير الاتحادية الوفية خلف فريقها في الموسم المقبل ليحقق التطلعات التي نسعى إليها جميعا.