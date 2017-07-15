 لكل مشكلة حل - صحيفة صدى الالكترونية

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لكل مشكلة حل




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 29552 ] نشر منذ 3 ساعات

!!!؟؟؟

[ عدد التعليقات: 563 ] نشر منذ 1 ساعة

ياليل البلشة كم تقعد الحرمة تحط من هالخرابيط على دقمها وهو نفس كلمة زقمها عشان تطلع تهول العقل يعني تزوير على المكشوف وأبو شنب مصدق انه طايح في مزيونه

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