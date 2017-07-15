لكل مشكلة حل - صحيفة صدى الالكترونية

السبت 15
يوليو
!!!؟؟؟
ياليل البلشة كم تقعد الحرمة تحط من هالخرابيط على دقمها وهو نفس كلمة زقمها عشان تطلع تهول العقل يعني تزوير على المكشوف وأبو شنب مصدق انه طايح في مزيونه
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 29552 ] نشر منذ 3 ساعات
!!!؟؟؟
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 563 ] نشر منذ 1 ساعة
ياليل البلشة كم تقعد الحرمة تحط من هالخرابيط على دقمها وهو نفس كلمة زقمها عشان تطلع تهول العقل يعني تزوير على المكشوف وأبو شنب مصدق انه طايح في مزيونه