مصرع الطالب السعودي في تحطم طائرة تدريب بفلوريدا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قالت تقارير أمريكية أن السلطات هناك أعلنت بعد عمليات بحث موسعة العثور على طائرة تدريب صغيرة تحطمت، اليوم (الجمعة)، في منطقة ما بين مقاطعتي فلاجر وسانت جونز بولاية فلوريدا جنوب شرق أمريكا وكان على متنها راكبان، أحدهما طالب سعودي.

وكان حرس الحدود الأمريكي، نقل بعد وقت وجيز من سقوط الطائرة، عن شهود أنهم رأوا الطائرة وهي تسقط في منطقة مائية بالقرب من نهر ماتانزاس.

كما نُقل عن أحد الشهود أنه شاهد الطائرة وهي تحلق على علو منخفض وسمع أصوات انفجارات تصدر من محركها.

وقال مأمور شرطة مقاطعة فلاجر، ريك ستالي، إنه لا يوجد أي ناجين من حادث تحطم الطائرة التي تتبع مدرسة “أورموند بيتش” للطيران، وهو ما أكده مسؤول في المدرسة.