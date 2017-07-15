اطلاق اسم الشهيد " الوذيناني " على طريق مقابل لمنزله - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

وجَّه أمين محافظة الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، بسفلتة وإنارة طريق يربط ببين منزل والد الشهيد العريف ماجد بن عوض الوذيناني العتيبي ومنازل إخوانه بمركز سديرة جنوب شرقي الطائف، وإطلاق اسمه عليه.

وأكد امين الطائف خلال زيارته ورئيس المجلس البلدي صاطي المقاطي، وأعضاء المجلس، لتقديم العزاء لإخوان الشهيد في منزلهم بسديرة، على فخرهم بما قدمه الشهيد من واجب تجاه وطنه، سائلين الله – عز وجل – أن يتقبله من الشهداء.

وكان الشهيد العريف ” ماجد بن عوض الوذيناني العتيبي ” كان قد فُقد العام الماضي أثناء وجوده مدافعًا في الحد الجنوبي إلى أن عُثر عليه شهيدًا.