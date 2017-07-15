المرور تكشف ملابسات فيديو مطاردة قائد مركبة الهايلوكس في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أصدرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، بياناً أوضحت فيه ملابسات مقطع فيديو قائد سيارة الـ ” هايلوكس ” الذي حاول الفرار من المرور السري بمطاردة مثيرة في مخرج 5 على الطريق الدائري الشمالي بالرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، العقيد طارق الربيعان، أن المرور السري استوقف قائد المركبة، وهو مواطن يبلغ من العمر 27 عاما، عصر أمس الخميس، وذلك لوجود مخالفة تستحق حجز المركبة.

وأضاف أن هذا الشخص قام بالاعتداء والمقاومة بعد إيقافه، ومن ثم عاد لمركبته وارتكب مخالفة الفرار، ولحق به المرور السري، وأثناء ذلك قام بصدم أكثر من سيارة حتى تم استيقافه بالقوة بالقرب من مخرج 5 وإنزاله ومن ثم إركابه الدورية الأمنية.

وأبان العقيد الربيعان أنه تم تسليمه بعد القبض عليه لمركز الشرطة بعد تحرير المخالفات عليه وحجز المركبة، تمهيدا لاستكمال التحقيق، ومن ثم عرضه على النيابة العامة.