النفط يرتفع 1% مدعومة بانخفاض المخزونات الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم الجمعة مدعومة بانخفاض المخزونات الأمريكية وتباطؤ طفيف في إنتاج الخام الأمريكي ومؤشرات على زيادة الطلب الصيني لكن التداولات كانت متقلبة في ظل استمرار قوة المعروض العالمي.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 49 سنتا أو 1.01 بالمئة ليبلغ عند التسوية 48.91 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمئة ليبلغ عند التسوية 46.54 دولار للبرميل.وسجلت عقود النفط الخام مكاسب أسبوعية تزيد على 5.2 بالمئة للخام الأمريكي وتتجاوز 4.7 بالمئة لخام برنت.

وقال ستيوارت جليكمان رئيس بحوث الطاقة لدى سي.إف.آر.إيه للأبحاث في نيويورك “أعتقد أن المحرك الرئيسي هو أرقام المخزونات… أخيرا نزلنا عن 500 مليون برميل، أظن أنه حاجز نفسي”. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت 7.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي لها في عشرة أشهر.

وأظهرت بيانات شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة اليوم الجمعة أن الشركات الأمريكية زادت عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع الثاني على التوالي لكن وتيرة الزيادة تباطأت لأدنى مستوى لها هذا العام.

ولا تزال مخزونات الخام تتجاوز كثيرا متوسط خمس سنوات بينما تقل الأسعار أكثر من 15 بالمئة عن أعلى مستوياتها في 2017.

كما أن تخفيضات الإنتاج التي تنسقها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يقوضها ارتفاع الإنتاج في ليبيا ونيجيريا المعفاتين من الخفض.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن معدل التزام الدول الأعضاء في المنظمة انخفض إلى 78 بالمئة في يونيو حزيران.

وقال محافظ الكويت لدى أوبك في مقابلة إن من السابق لأوانه وضع سقف لإنتاج ليبيا ونيجيريا من النفط.