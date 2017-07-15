" استري روحك " حملة لتصوير فتيات بالبيكيني ونشرها على الانترنت بدون علمهن - صحيفة صدى الالكترونية

” استري روحك ” حملة لتصوير فتيات بالبيكيني ونشرها على الانترنت بدون علمهن
يقوم ” فضوليون ” في الجزائر بالتقاط صور لفتيات لباس السباحة بدون علمهن، ثم ينشرونها على مواقع التواصل الأدتماعي في إطار حملة أطلقوا عليها ” استري روحك ” أي ” استري نفسك ” .
ولقيت الحملة انتقادات واسعة، إذ اعتبرها متابعون تشهيرا غير أخلاقي بفتيات يمارسن حقهن الطبيعي في السباحة، ولم يخولن أحدا أن يلتقط لهن الصور. واعتبر المنتقدون المبادرة إساءة للمرأة الجزائرية، لاسيما أن بعض الصور أججت مشاكل كثيرة وسط العائلات بسبب تداولها على المنصات الاجتماعية.
وأطلق غاضبون، حملة سموها ” واش دخلك؟ ” (أي ما شأنك) للدفاع عن حرية النساء في ارتياد الشواطئ وعدم التشهير بهن.
واستنكرت رئيسة الجمعية الوطنية الجزائرية لترقية المرأة وحماية الشباب، نادية دريدي، التعدي على حريات الأشخاص، مطالبة ضحايا هذه الصفحات بتقديم شكاوى ضدهم لدى الجهات الأمنية حتى ينالوا عقابهم العادل.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17356 ] نشر منذ 5 ساعات
يالبيه ياالجزاير😘😘😘
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3735 ] نشر منذ 5 ساعات
الجزائر عندهم عادي التبرج والسفور والفجور ويعتبرونه حرية وحقوق مرأة أصلا الحجاب والعفة يعتبرونه قمع للمرأة وين اللي يمدحون الجزائريات 🤔🤔🤔
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13416 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يسترنا بس
شوش[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 4 ساعات
التبرج والسفور شيء والتجسس والتشهير شيء آخر والأول لا يبرر الثاني لا شرعاً ولا نظاماً. للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضوابط صارمة وأساليب محددة ليس التشهير والتجسس من بينها. المنكر لا يعالج بمنكر مثله.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29601 ] نشر منذ 3 ساعات
الستر والحشمه واجب ,,
,, اما المصورين فلا يحق لهم ذالك ولا بد من التنكيل بهم ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 8077 ] نشر منذ 3 ساعات
تستري ولا عليك منهم