اختراع جديد لخوذة تسمح للأطفال بقيادة “ آبائهم ” كالسيارة - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تسعى شركة في مدينة نيويورك الأمريكية إلى تمويل اختراع ثوري جديد، وهو خوذة تسمح للأطفال بالركوب على أكتاف آبائهم وتوجيههم كما يريدون.

وتحتوي الخوذة المميزة، على مقود يسمح للأطفال بتوجيه آبائهم كما يشاؤون أثناء ركوبهم على ظهورهم. وتتميز الخوذة بنظام اهتزاز يخبر مرتديها بالمكان الذي يرغب الطفل بالتوجه إليه.

بالإضافة إلى ما سبق، تتميز الخوذة بوجود زر لتشغيل الأضواء والأصوات داخلها، وباحتوائها على غمازات ضوئية مشابهة للغمازات الموجودة في السيارة، وبوقًا للتنبيه.

وصورت الشركة المبتكرة، شريط فيديو تجريبيًا يعرض نموذجًا أوليًا للخوذة، وطريقة استخدامها. وقال مسؤولو الشركة بأنهم يبحثون عن مستثمرين لمساعدتهم على تمويل إنتاج الخوذة بهدف طرحها في الأسواق قريبًا.