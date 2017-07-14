إغلاق سكن جامعة أم القرى يثير غضب النشطاء - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاجا جديدا حمل اسم «إغلاق سكن جامعة أم القرى»، بعدما عادت أزمة السكن الطلابي بجامعة أم القرى، مرة أخرى لتطفو على واجهة الأحداث.

وكانت جامعة أم القرى، قد فاجأت أكثر من 250 طالبة، قادمات من قرى ومحافظات بعيدة، من المستفيدات بسكن جامعة أم القرى في مكة المكرمة، بقرار صادر عن إدارة الجامعة بإغلاق سكن الطالبات اعتباراً من العام القادم.

وأرجعت جامعة أم القرى قرارها بإغلاق السكن الخاص بالطالبات، لعدم قدرتها مالياً على احتمال مصاريف السكن وتبعاته من حراسة وصيانة وماء وكهرباء، بعدما أوقفت وزارة المالية مخصصات الصرف على السكن، الأمر الذي جعلها تتحمل هذه المصروفات من مواردها الخاصة المحدودة.

من جهتهم، تفاعل النشطاء مع الهاشتاج، حيث حرص آلاف المستخدمين على الإدلاء بآرائهم حول هذا الموضوع.

وكتب أحد النشطاء،: ” إيش ذنب المساكين اللي جايين من برة مكة .وين تبغوهم يسكنو ” .

وكتب آخر، “ قبل ما تقفل سكن الطالبات فكر فاللي حالتهم المادية ضعيفة فكر فاللي جايين من تبوك، حايل، أبها وغيرها وين بيسكنو الحين ” .

وكتب ثالث، ” إذا كانت هناك أسباب مقنعة لابد من إيضاحها، تعبنا من القرارات الارتجالية! ” .

وكتبت ناشطة أخرى، : ” السكن ضرورة وخصوصا المسافات البعيدة. أعرف بنات يمشون 5 ساعات صباح و5 ساعات ظهر يعني 10 ساعات ” .

وكتبت أخرى، : ” إن كان ولا بد، لازم تقليص العدد بالتدريج حتى يقفل ” .