السلطات الإندونيسية تحجب " تليجرام " لدواع أمنية - صحيفة صدى الالكترونية

جاكرتا(صدى):

حجبت السلطات في إندونيسيا اليوم الجمعة خدمة تليجرام للرسائل النصية المشفرة وأرجعت ذلك إلى مخاوف من استخدامه لنشر ” دعاية إرهابية متطرفة ” .

وقالت وزارة الاتصالات في بيان على موقعها على الإنترنت: ” كان لابد من فعل ذلك لأن هناك العديد من القنوات في تلك الخدمة تعج بدعاية متطرفة وإرهابية والحث على الكراهية، وبطرق صنع القنابل وتنفيذ الهجمات والتي تنشر صورا مزعجة وكل ذلك يتعارض مع القانون الإندونيسي ” .

وأضاف البيان أن تطبيق الخدمة على الهاتف المحمول ونسخته المستخدمة على أجهزة الكمبيوتر ستحجبان في عموم البلاد. ولم يقل البيان إن كانت الوزارة ستتخذ إجراءات مماثلة ضد تطبيقات أخرى للرسائل النصية.