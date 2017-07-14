بالصور.. أطفال إندونيسيا يشاهدون عقوبة " الجلد " - صحيفة صدى الالكترونية

جاكرتا(صدى):

تعد مقاطعة اتشيه في إندونيسيا المقاطعة الوحيدة التي تلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في البلاد.

ونشرت صحيفة “ الديلي ميل ” البريطانية تقريراً من المقاطعة عن وجود الأطفال في مقدمة الجموع التي تشاهد تنفيذ عقوبة الجلد لبعض الرجال والنساء في أحد الميادين تطبيقاً للشريعة.

و لفتت الصحيفة في تقريرها إلى اختلاف تطبيق مبدأ (الجلد) في بعض البلاد الإسلامية حيث تختلف أحجام العصى التي تستخدم في الضرب .

واكدت الصحيفة أن الهدف من العقوبة هو الشعور بالألم وليس ترك علامة دائمة من قوة الضرب .