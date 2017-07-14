بالصور.. أطفال إندونيسيا يشاهدون عقوبة " الجلد " - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. أطفال إندونيسيا يشاهدون عقوبة ” الجلد “
تعد مقاطعة اتشيه في إندونيسيا المقاطعة الوحيدة التي تلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في البلاد.
ونشرت صحيفة “ الديلي ميل ” البريطانية تقريراً من المقاطعة عن وجود الأطفال في مقدمة الجموع التي تشاهد تنفيذ عقوبة الجلد لبعض الرجال والنساء في أحد الميادين تطبيقاً للشريعة.
و لفتت الصحيفة في تقريرها إلى اختلاف تطبيق مبدأ (الجلد) في بعض البلاد الإسلامية حيث تختلف أحجام العصى التي تستخدم في الضرب .
واكدت الصحيفة أن الهدف من العقوبة هو الشعور بالألم وليس ترك علامة دائمة من قوة الضرب .
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