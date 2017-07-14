هجر يطالب الاتحاد بـ14 مليون ريال - صحيفة صدى الالكترونية

هجر يطالب الاتحاد بـ14 مليون ريال
تواصل رئيس نادي هجر، حمد العريفي، مع الرئيس الاتحادي أنمار الحائلي خلال الأيام الماضية بشأن مطالبات ناديه بمبلغ 14 مليونا و500 ألف ريال نظير انتقال أحمد الناظري، ورياض الإبراهيم.
وقال ” العريفي ” ، إنه تحدث مع الحائلي حيال مطالباتنا، وقدم له تفصيلاً كاملاً بالمبالغ التي نطلبها من نادي الاتحاد.
وأضاف: ” بصراحة تفاجأ الحائلي خلال حديثي معه أننا لم نحصل على أي شيء من إجمالي المبلغ المطلوب، لاسيما وأننا تقدمنا بـ 3 شكاوى إلى غرفة فض المنازعات، وصدر في الشكوى الأولى حكم ملزم على الاتحاد بدفع 5 ملايين ريال، والثانية قريباً سوف يصدر بها حكم آخر بدفع 5 ملايين و700 ألف ريال لصالحنا ” .
وحول قبول مجلس إدارة نادي هجر بالجدولة لو طرحت من قبل الجانب الاتحادي، قال ” العريفي ” : ننتظر ردهم في هذا الموضوع، وبدوري سأقوم بعرض الأمر على أعضاء مجلس إدارتنا لمناقشته.
وأشار ” العريفي ” إلى أن أنمار الحائلي متجاوب معه، بعكس الإدارة السابقة برئاسة حاتم باعشن، مؤكدًا أنه عندما كان يخاطبهم لا يصله أي تجاوب أو اهتمام بمطالباتنا.
اترك تعليقاً