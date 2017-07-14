هجر يطالب الاتحاد بـ14 مليون ريال - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تواصل رئيس نادي هجر، حمد العريفي، مع الرئيس الاتحادي أنمار الحائلي خلال الأيام الماضية بشأن مطالبات ناديه بمبلغ 14 مليونا و500 ألف ريال نظير انتقال أحمد الناظري، ورياض الإبراهيم.

وقال ” العريفي ” ، إنه تحدث مع الحائلي حيال مطالباتنا، وقدم له تفصيلاً كاملاً بالمبالغ التي نطلبها من نادي الاتحاد.

وأضاف: ” بصراحة تفاجأ الحائلي خلال حديثي معه أننا لم نحصل على أي شيء من إجمالي المبلغ المطلوب، لاسيما وأننا تقدمنا بـ 3 شكاوى إلى غرفة فض المنازعات، وصدر في الشكوى الأولى حكم ملزم على الاتحاد بدفع 5 ملايين ريال، والثانية قريباً سوف يصدر بها حكم آخر بدفع 5 ملايين و700 ألف ريال لصالحنا ” .

وحول قبول مجلس إدارة نادي هجر بالجدولة لو طرحت من قبل الجانب الاتحادي، قال ” العريفي ” : ننتظر ردهم في هذا الموضوع، وبدوري سأقوم بعرض الأمر على أعضاء مجلس إدارتنا لمناقشته.

وأشار ” العريفي ” إلى أن أنمار الحائلي متجاوب معه، بعكس الإدارة السابقة برئاسة حاتم باعشن، مؤكدًا أنه عندما كان يخاطبهم لا يصله أي تجاوب أو اهتمام بمطالباتنا.