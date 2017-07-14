خلفان: لا يجرؤ على القتل يوم الجمعة إلا الإخوان - صحيفة صدى الالكترونية

خلفان: لا يجرؤ على القتل يوم الجمعة إلا الإخوان
قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي السابق، إن جماعة الإخوان الإرهابية، تقف وراء العمليات الإرهابية التي حدثت، اليوم الجمعة، في مصر.
وكتب ” خلفان ” ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” ما يحدث من عمليات يوم الجمعة في مصر يقوم بها الإخوان فالسنوات الماضية كان عبثهم أيام الجمع.. فلا أحد يجرؤ على القتل يوم الجمعة إلا الإخوان ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 5 ساعات
واسرائيل
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29552 ] نشر منذ 5 ساعات
مبروك على الوسام يااخ الفهد …
ابو صالح[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 5 ساعات
الاخوان هم منبع الارهاب في المنطقة
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29552 ] نشر منذ 5 ساعات
باالنسبه لإسرائيل يااخ الفهد ، هذولا يهود لايعترفون باالإسلام فضلاً عن يوم الجمعه ,,
,, الكلام عن من يدعون الإسلام وانهم إخوة في الإسلام ,, هذا هو الفرق بارك الله فيك ,,
براغى[ عدد التعليقات: 383 ] نشر منذ 3 ساعات
ياسيدى هؤلاء هم الفجرة تجار الدين زعماءهم عبيد وعملاء عند اسيادهم اعداء الاسلام فى الغرب واسراءيل وقطر وايران ومن ينفذون ويؤيدون ضعاف العقول الجهلة المختلين يعتبرواقتل المسلمين جهاد ولا يراعوا حرمة زمان او مكان او دم مسلم..ولكن الله غالب على امره وسيرينا فيهم وفى اسيادهم الممولين والمخططين فى قطر وتركيا وايران واسراءيل يوما قريبا يشفى غليل قلوبنا
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 349 ] نشر منذ 1 ساعة
لأيا شيخ توي ادري يأخر فان قصدي خلفان