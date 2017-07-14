خلفان: لا يجرؤ على القتل يوم الجمعة إلا الإخوان - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي السابق، إن جماعة الإخوان الإرهابية، تقف وراء العمليات الإرهابية التي حدثت، اليوم الجمعة، في مصر.

وكتب ” خلفان ” ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” ما يحدث من عمليات يوم الجمعة في مصر يقوم بها الإخوان فالسنوات الماضية كان عبثهم أيام الجمع.. فلا أحد يجرؤ على القتل يوم الجمعة إلا الإخوان ” .