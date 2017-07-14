البحث عن طالب سعودي و مدربه سقطت بهما طائرة تدريب في أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تبحث الجهات الأمنية في مقاطعة فلاجر بولاية فلوريدا عن طالب سعودي ( 27 عاماً ) ومدرب طيران أمريكي (70 عاماً)سقطت بهما طائرة تدريب صغيرة في المقاطعة الامريكية صباح الجمعة.

وقالت تقارير أمريكية أن الطائرة كانت في رحلة تدريب روتينية حيث كان من المفترض أن تتجه إلى جزيرة سانت سيموز، ومن ثم العودة إلى موقعها في مدرسة الطيران.

وأفاد شهود عيان أنهم شاهدوا الطائرة وهي تحلق على مستوى منخفض وسمع صوت صادر من المحرك، وشوهدت الطائرة وهي تسقط بالقرب من منطقة بحيرات.

وقال متحدث الشرطة لمقاطعة فلاجر، أن المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة معقدة جداً ما سيصعب ويؤخر عمليات البحث عن المفقودين.