أمريكا ترحب باستعادة طرق التجارة بعد القضاء على داعش - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

رحّبت الولايات المتحدة بالجهود المبذولة للقضاء على تنظيم داعش، والتي ستساعد على استعادة طرق التجارة الهامة بين كلٍّ من العراق والسعودية والكويت والأردن.

وقال مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي في العراق وسوريا، بريت ماكغورك: إن بلاده ترحب بالانفتاح التاريخي بين العراق والسعودية الذي بدأ بزيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للمملكة الشهر الماضي.

وأضاف: كما نرحب بالعمل الجاري لاستعادة طرق التجارة الهامة بين العراق والسعودية والكويت والأردن.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده اليوم: الوضع في سوريا أكثر تعقيدًا؛ فليس لدينا حكومة للعمل معها أو مستقبل سياسي موثوق يسمح للسوريين بتحديد مصيرهم فيما بعد نظام الأسد، مضيفًا أن المجتمع الدولي لن يكون مستعدًّا للمساعدة في إعادة بناء سوريا إلا في حالة وجود مستقبل سياسي موثوق به.