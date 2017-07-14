والكر يوقع لمانشستر سيتي مقابل 50 مليون إسترليني - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

وقع رسميا اليوم الجمعة مدافع توتنهام كايل والكر لنادي مانشستر سيتي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، وبعقد لمدة خمس سنوات، وبذلك يصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم .

وخاض ووالكر (27 عاما) أكثر من 180 مباراة مع توتنهام في الدوري الممتاز، إلا أنه عانى في الموسم المنصرم بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو الذي فضل عليه كيران تيربيير.

وقال كايل والكر : ” أشعر بسعادة كبيرة لتوقيعي مع مانشستر سيتي , لا أستطيع الانتظار حتى للبدء معهم ” ، وأضاف ” بيب غوارديولا واحد من المدربين الأكثر احتراماً في كرة القدم, أنا أشعر بأنه يستطيع أن يساعدني ويجعلني أفضل ” .

ويسعى غوارديولا إلى تعزيز فريقه وتقديم نتائج أفضل في الموسم المقبل، بعدما فشل في الموسم المنصرم – وهو الأول له مع سيتي – في إحراز أي لقب، وذلك للمرة الأولى في مسيرته كمدرب التي قادته بعد برشلونة إلى بايرن ميونيخ الألماني.