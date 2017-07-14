إطلاق سراح مفتي القدس بعد ساعات من اعتقاله - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سراح الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى، بعد اعتقاله عدة ساعات.

جاء ذلك على خلفية إغلاق الإسرائيليين للمسجد الأقصى، ودعوة المفتي لشد الرحال إليه، والمرابطة حوله دفاعا عنه.

وكان ثلاثة شبان فلسطينيون قتلوا شرطيين إسرائيليين، وأصابوا آخر بالقدس القديمة، قبل أن يتم تصفيتهم برصاص قوات الاحتلال، التي لاحقتهم في باحات المسجد الأقصى، ما أدى لمنع صلاة الجمعة في المسجد، لأول مرة منذ ٥٠ عاما.