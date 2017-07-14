إطلاق سراح مفتي القدس بعد ساعات من اعتقاله - صحيفة صدى الالكترونية

إطلاق سراح مفتي القدس بعد ساعات من اعتقاله
أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سراح الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى، بعد اعتقاله عدة ساعات.
جاء ذلك على خلفية إغلاق الإسرائيليين للمسجد الأقصى، ودعوة المفتي لشد الرحال إليه، والمرابطة حوله دفاعا عنه.
وكان ثلاثة شبان فلسطينيون قتلوا شرطيين إسرائيليين، وأصابوا آخر بالقدس القديمة، قبل أن يتم تصفيتهم برصاص قوات الاحتلال، التي لاحقتهم في باحات المسجد الأقصى، ما أدى لمنع صلاة الجمعة في المسجد، لأول مرة منذ ٥٠ عاما.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
الحمدلله على سلامته
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
هاه قل لنا وش سوو فيك
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
ابشر بالفزعه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29552 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحم من توفوا ويحسن عزاء اهاليهم .. آمين ,,
,, الحمد لله على سلامة الشيخ ,,
,, اللهم انصر الفلسطينيين ، وسلط على اليهود من لايرحمهم ,, آمين ,,