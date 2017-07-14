البنتاجون يعلن مقتل زعيم داعش في أفغانستان - صحيفة صدى الالكترونية

البنتاجون يعلن مقتل زعيم داعش في أفغانستان
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الجمعة، أن القوات الأمريكية قتلت أمير تنظيم داعش، في أفغانستان أبو سيد، في إقليم كونار في 11 يوليو الحالي.
وكان تنظيم داعش أعلن في وقت سابق مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، وسط انشقاقات داخل التنظيم حول القائد الجديد للتنظيم الإرهابي.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
له معقوله
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
نقز الاقشر هناك
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
وش موديه لايكون مضيع
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29552 ] نشر منذ 4 ساعات
الى جهنم ,, القاتل والمقتول ,,