ضبط 86 سورياً حاولوا الدخول الى الأراضي اللبنانية - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

ضبطت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني 86 سورياً حاولوا الدخول إلى البلاد، بالإضافة إلى مهربين لبنانيين اثنين.

وقال بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني اليوم الجمعة، إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكنت من توقيف 86 شخصاً سورياً من بينهم 30 طفلاً دون 10 سنوات، يومي الخميس والجمعة في بلدة الصويري البقاعية، لمحاولتهم الدخول إلى الأراضي اللبنانية خلسة.

وأوضح البيان أنه جرى توقيف مهربين لبنانيين اثنين يقومان بتهريب أشخاص سوريين الى لبنان.