ضبط 86 سورياً حاولوا الدخول الى الأراضي اللبنانية - صحيفة صدى الالكترونية

ضبط 86 سورياً حاولوا الدخول الى الأراضي اللبنانية
ضبطت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني 86 سورياً حاولوا الدخول إلى البلاد، بالإضافة إلى مهربين لبنانيين اثنين.
وقال بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني اليوم الجمعة، إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكنت من توقيف 86 شخصاً سورياً من بينهم 30 طفلاً دون 10 سنوات، يومي الخميس والجمعة في بلدة الصويري البقاعية، لمحاولتهم الدخول إلى الأراضي اللبنانية خلسة.
وأوضح البيان أنه جرى توقيف مهربين لبنانيين اثنين يقومان بتهريب أشخاص سوريين الى لبنان.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يرحم حالهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
وش يسوون المساكين
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
وين يروحون اذا مادخلو على جيرانهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
يارب لاتجعلنا في موقفهم ولا كل مسلم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29552 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يرحم حالنا وحالهم ,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
يارب ترحم ضعفهم وتجمع شملهم وتامن ديرتهم من جديد تحت قياده مسلمه تخاف الله فيهم