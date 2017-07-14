مدني عسير: إصابة شاب إثر سقوطة من منحدرات السودة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

باشر مدني ابها مساء اليوم الجمعة الموافق ٢٠-١٠-١٤٣٨ بلاغاً عن انزلاق وسقوط شاب (سعودي في العقد الثاني من العمر ) من منحدر صخري وعر جداً باحدى المطلات التي تطل على اصدار تهامة بمنتزه السودة السياحي من الجهة المجاورة لمحطة عربات (التلفريك) اثناء التنزه والنزول عبر المنحدر للاسفل مع بعض رفاقه وتعرضه لاصابات .

حيث قامت فرق الانقاذ باستخراجه من منطقة السقوط الصخرية الوعرة ومن ثم نقله للمستشفى بواسطة اسعاف هيئة الهلال الأحمر .

اوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي منوها الى اهمية الحيطة والحذر عند ارتياد مثل المرتفعات الجبلية والصخرية والابتعاد عن المواقع التي تشكل خطورة الانزلاق او السقوط من علو وما تتطلبه من لياقة وجهد بدني عالي واشعار الاسرة والاصدقاء بوجهة الشخص او المكان الذي سيقصده حتى يكون على تواصل معهم.راجيا السلامة للجميع .