بالفيديو.. أمراء يودعون جثمان الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز قبل نقله لمكة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

نُقل اليوم (الجمعة) جثمان الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله من مدينة الرياض للصلاة عليه بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وكان في وداع جثمان الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية جموع من أفراد العائلة المالكة يتقدمهم الأمير أحمد بن عبدالعزيز.

وكان الديوان الملكي قد أصدر يوم أمس الخميس بياناً أعلن فيه عن وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وأن الصلاة عليه بعد صلاة العشاء اليوم بالحرم المكي.



