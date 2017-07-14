 المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزاً أمنيًا في محافظة الجيزة بمصر - صحيفة صدى الالكترونية

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المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزاً أمنيًا في محافظة الجيزة بمصر

المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزاً أمنيًا في محافظة الجيزة بمصر
واس(صدى):

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزاً أمنيًا في محافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية، وأسفر عن مقتل عدد من رجال الأمن.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية مصر العربية حكومة وشعبًا، مجددا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب الشقيقة جمهورية مصر العربية


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 7 ساعات

اللهم احفظ امن بلادنا وجميع بلاد المسلمين

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