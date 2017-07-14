ماتيس: مقتل البغدادي ليس مؤكداً بالنسبة لنا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكد وزير الدفاع الأميركي، جيم ماتيس، الجمعة، إنه لا يستطيع أن أن ينفي أو يؤكد مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي.

وقال ماتيس في تصريحات: لو كنا نعلم لقلنا لكم، ولكن الآن لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي ذلك.

وأضاف ماتيس: نحن نفترض أنه حي حتى يثبت عكس ذلك، وهو ما لا أستطيع إثباته الآن.