ماتيس: مقتل البغدادي ليس مؤكداً بالنسبة لنا - صحيفة صدى الالكترونية

ماتيس: مقتل البغدادي ليس مؤكداً بالنسبة لنا
أكد وزير الدفاع الأميركي، جيم ماتيس، الجمعة، إنه لا يستطيع أن أن ينفي أو يؤكد مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي.
وقال ماتيس في تصريحات: لو كنا نعلم لقلنا لكم، ولكن الآن لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي ذلك.
وأضاف ماتيس: نحن نفترض أنه حي حتى يثبت عكس ذلك، وهو ما لا أستطيع إثباته الآن.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29552 ] نشر منذ 7 ساعات
لعنكم الله انتم وداعش ،،
،، انتم من كونتوا داعش مع المجوس والصهاينه ,,
,, عليكم لعائن الله تترى ,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 7 ساعات
حسبي الله عليكم
انتم من صنعهم