 ماتيس: مقتل البغدادي ليس مؤكداً بالنسبة لنا - صحيفة صدى الالكترونية

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ماتيس: مقتل البغدادي ليس مؤكداً بالنسبة لنا

ماتيس: مقتل البغدادي ليس مؤكداً بالنسبة لنا
واشنطن(صدى):

أكد وزير الدفاع الأميركي، جيم ماتيس، الجمعة، إنه لا يستطيع أن أن ينفي أو يؤكد مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي.

وقال ماتيس في تصريحات: لو كنا نعلم لقلنا لكم، ولكن الآن لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي ذلك.

وأضاف ماتيس: نحن نفترض أنه حي حتى يثبت عكس ذلك، وهو ما لا أستطيع إثباته الآن.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 29552 ] نشر منذ 7 ساعات

لعنكم الله انتم وداعش ،،

،، انتم من كونتوا داعش مع المجوس والصهاينه ,,

,, عليكم لعائن الله تترى ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 7 ساعات

حسبي الله عليكم
انتم من صنعهم

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