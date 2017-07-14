موقع صيني يعرض شراء الديون المعدومة عبر الإنترنت - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

أتاح أكبر موقع تجارة إلكترونية في الصين موقع ” تاو باو ” للمتسوقين حاليا إمكانية شراء الديون المشكوك في تحصيلها عبر الإنترنت.

وذكرت وكالة ” بلومبرج ” للأنباء الاقتصادية أن الموقع التابع لمجموعة ” علي بابا جروب هولدنج ” الصينية العملاقة يعرض على العملاء إمكانية التقدم لشراء ديون شركة صلب من منطقة ” شيجيانج ” مقابل 15ر4 مليون يوان او 610 آلاف دولار.

وكانت شركة ” تشاينا سيندا أسيت مانجمنت ” المتخصصة في إدارة الأصول المتعثرة والتي تتولى بيع ديون شركة الصلب قد أقامت مزادا لبيع هذه الديون لصاحب أعلى سعر عبر الإنترنت بعد فشل الشركة في سداد ديون بقيمة 95ر9 مليون يوان.

وبحسب وكالة الأنباء، فإن موقع التجارة الإلكترونية الصيني المعروف بصفقاته ومساوماته يطرح يوميا أصولا متعثرة بأكثر من مليار يوان. وضمت قائمة الديون المعروض للبيع مؤخرا 118 دينا على بعض الشركات في إقليم يونان وفيلا صادرها أحد البنوك في مدينة شاوشينج جنوب الصين.

كانت ” تشاينا سيندا ” قد ذكرت الشهر الماضي أنها تتعاون مع ” علي بابا ” لإنشاء قسم خاص على موقع ” تاوباو ” للمزادات التي تنظمها.