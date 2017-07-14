الأردن يدعو إسرائيل الى فتح الاقصى فورا - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

دعت الحكومة الاردنية إسرائيل إلى فتح المسجد الاقصى فورا امام المصلين وعدم اتخاذ اية اجراءات من شأنها تغييرالوضع التاريخي القائم في القدس والمسجد الاقصى.

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني إن الحكومة توكد على رفض أي اعتداء على حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية في اماكنهم المقدسة بحرية، ومن دون اي إعاقات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا).

وأدان المومني ” التصعيد الذي شهده المسجد الأقصى الْيوم وطالب بفتح تحقيق فوري وشامل في الحادث ” ، مشيرا الى موقف الاردن المبدئي بـ ” إدانة العنف ” .

وأضاف أن الحكومة الأردنية أجرت اتصالات مكثفة للضغط من أجل إعادة فتح المسجد الأقصى بشكل فوري.

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر فلسطينية إن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على ثلاثة فلسطينيين داخل باحات المسجد الأقصى وقتلتهم.