الأردن يدعو إسرائيل الى فتح الاقصى فورا - صحيفة صدى الالكترونية

الأردن يدعو إسرائيل الى فتح الاقصى فورا
دعت الحكومة الاردنية إسرائيل إلى فتح المسجد الاقصى فورا امام المصلين وعدم اتخاذ اية اجراءات من شأنها تغييرالوضع التاريخي القائم في القدس والمسجد الاقصى.
وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني إن الحكومة توكد على رفض أي اعتداء على حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية في اماكنهم المقدسة بحرية، ومن دون اي إعاقات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا).
وأدان المومني ” التصعيد الذي شهده المسجد الأقصى الْيوم وطالب بفتح تحقيق فوري وشامل في الحادث ” ، مشيرا الى موقف الاردن المبدئي بـ ” إدانة العنف ” .
وأضاف أن الحكومة الأردنية أجرت اتصالات مكثفة للضغط من أجل إعادة فتح المسجد الأقصى بشكل فوري.
وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر فلسطينية إن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على ثلاثة فلسطينيين داخل باحات المسجد الأقصى وقتلتهم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29552 ] نشر منذ 6 ساعات
طيب ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
شي طيب
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
هل يسمعون الكلام
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
اعتقد بانهم اذن من طين واذن من عجين
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
وانتم متى ناوين تسمعون كلام الاردن با اسرائيل
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
تراه احسن لكم حق الجار على الجار
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
ولا بيزعل عليكم حسين
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
اقصد ابن حسين
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
او بالاصح ابن الشريف حسين
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يرحم الشريف حسين كان ملك طيب
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
ويرحم ملوكنا اللي ماتو كلهم كانو اهل خير
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
ويطول في عمر ملكنا الغالي سلمان